Орбан сделал заявление о голосовании по российским активам

Действия Европейского союза (ЕС) с замороженными российскими активами показывают установление диктатуры Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

Он обратил внимание, что 12 декабря пройдет письменное голосование по активам России, которое является нарушением процедуры ЕС, требующей единогласного согласия всех стран-членов объединения.

«С помощью сегодняшней процедуры Брюссель отменяет принцип единогласного одобрения одним росчерком пера, что явно незаконно. (...) Верховенство закона в Европейском союзе заменяется правлением бюрократов. Другими словами, установилась брюссельская диктатура», — написал политик.

Орбан добавил, что европейские лидеры ставят себя выше правил, а Европейская комиссия, вместо того, чтобы обеспечивать соблюдение договоров ЕС, «насилует европейское законодательство» для продолжения конфликта на Украине.

Орбан предрек ЕС крах евро и судебные иски при изъятии активов России

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что руководство ЕС намерено в ускоренном режиме принять специальный закон о бессрочной блокировке российских замороженных активов, чтобы обойти потенциальное вето Венгрии.