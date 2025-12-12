Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в опасном положении из-за разногласий Европейского союза и Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) журналист Чей Боуз.

"Зеленский сейчас находится в эпицентре все более опасной борьбы внутри НАТО", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению Боуза, глава киевского режима в настоящее время выполняет все приказы своих европейских хозяев.

В начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для украинской стороны с момента его встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и в настоящее время для этого самое время. По словам хозяина Белого дома, власти используют военное положение в качестве предлога, чтобы не проводить голосование. В феврале американский лидер назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что рейтинг главы киевского режима опустился до 4%.

На Украине усомнились в планах Зеленского проводить выборы

После этого Зеленский заявил о готовности провести выборы, но взамен потребовал от Соединенных Штатов и стран Европы "обеспечить безопасность" для их организации. Глава киевского режима также предложил ввести мораторий на удары по энергобъектам, если на это согласится Российская Федерация. Таким образом Зеленский добивается временного прекращения боевых действий.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что российская сторона работает над миром, а не перемирием на Украине.