Канцлеру Германии Фридриху Мерцу стоит сосредоточиться на решении экономических проблем, а «не играть в военные игры», говоря об американских ракетах. Такое мнение высказал в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает РИА Новости.

Ранее США сообщили о планах по постоянному размещению в Германии наземных ракет «большей дальности, чем развернутые в настоящее время». Речь идет о многоцелевых ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковых ракетах - в неядерном оснащении. Накануне Мерц отметил, что рассчитывает на то, что США начнут размещать дальнобойное оружие уже в 2026 году.

По мнению члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мемы, действия политиков увеличивают риски для Европы.

«Мерц должен сосредоточиться на восстановлении экономики Германии, а не играть в военные игры, рискуя жизнями европейцев. Россия не представляет угрозы для Европы, но если Европа продолжит перевооружаться и совершать такие опасные маневры, риски эскалации будут полностью зависеть от европейцев», — уверен он.

При этом финский политик уверен, что недопустимо «превращать регион в поле боя».

Мерц ожидает, что размещение ракет США в ФРГ в 2026 году остается в силе

Напомним, что ранее в Германии вызвало скандал желание части Социал-демократической партии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, начать диалог с Россией, «как только умолкнут пушки». Также члены партии призвали прекратить размещение новых американских ракет средней дальности в ФРГ и выступили против повышения расходов на оборону.