На Западе раскрыли способ давления Трампа на Зеленского

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа использует коррупционный скандал на Украине для давления на главу киевского режима Владимира Зеленского в рамках переговоров по предложенному Вашингтоном мирному плану, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Белый дом использует последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского», — поделился подробностями собеседник издания.

По информации источников, Трамп все еще считает Украину более слабой и податливой стороной конфликта, а разгоревшийся скандал о коррупции, вынудивший руководителя Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака покинуть свой пост, стал еще одним серьезным фактором, повлиявшим на позицию хозяина Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не поддерживает план американской стороны по урегулированию конфликта.