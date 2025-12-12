Королевская семья испытала очередное публичное унижение

Британскую королевскую семью (БКС), для которой минувшие пару лет и так были не из простых, под конец года ждало ещё одно потрясение. А если быть точнее, то очередное унижение.

RadarOnline пишет, что теперь члены БКС вынуждены самостоятельно оплачивать билеты на спортивные мероприятия.

Президент Профессиональной корпорации дартса Барри Хирн заявил, что добьётся того, чтобы роялы оплачивали места на матчах самостоятельно.

«Я заставлю их всех заплатить. Хотите пойти на дартс? Окажите мне и этому виду спорта должное уважение, иначе увидимся позже… может быть, в следующий вторник», — публично высказался он.

Инсайдер пояснил, что дело не столько в необходимости покупать билеты, а в том, что Виндзоры вообще не сходят с заголовков таблоидов — причём поводы не самые приятные. После череды скандалов с принцем Гарри, Эндрю и множеством провокационных слухов ещё один громкий заголовок — вишенка на торте.