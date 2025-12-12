Что произошло в мире 12 декабря: независимость Кении и катастрофа во Франции

12 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — независимость Кении и катастрофа во Франции. Подробности — в материале «Рамблера».

Независимость Кении

12 декабря 1963 года Кения обрела полную независимость от Великобритании. Лондон передал стране полномочия в сфере внешней политики. Ежегодно 12 декабря в Кении отмечают День независимости, известный также как День республики.

Катастрофа во Франции

В 1917 году произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа во Франции. Вблизи альпийского городка Сен-Мишель-де-Морьен загорелся и потерпел крушение воинский эшелон. В результате трагедии погибли около 700 французских солдат, которые возвращались с итальянского фронта.

Битва при Ниневии

В 627 году произошла Битва при Ниневии, которая стала решающим сражением византийско-персидской войны VII века и последним в серии римско-персидских конфликтов, длившихся с перерывами на протяжении 400 лет. В результате этого сражения византийцы одержали победу, сумев защитить Малую Азию.

Завершение осады крестоносцами арабского города Маарра

12 декабря 1098 года крестоносцы, осаждавшие Маарру (Сирия) с ноября, захватили город после двухнедельной борьбы, установив осадную башню 11 декабря и вынудив гарнизон сдаться утром следующего дня. Раймунд Тулузский и Боэмунд Тарентский разделили власть над городом и стенами. Потери составили около 20 тысяч человек.

Открытие Манежа

12 декабря 1817 года в Москве открылся Выставочный Манеж, спроектированный Августином Бетанкуром. Здание использовалось для военных упражнений, выставок, концертов и гуляний. В 1867 году здесь выступал Гектор Берлиоз. После 1917 года Манеж стал правительственным гаражом, а в 1962 году — местом выставки авангардистов, критиковавшейся Никитой Хрущевым. С 1967 года здесь проходят различные мероприятия, включая ярмарки и выставки. В 90-е годы открылась ярмарка авангардного искусства «ART-MIF», а в начале 21 века начали проходить ярмарки меда. В 2004 году Манеж сгорел, но был восстановлен в 2005 году с первым вернисажем художника Сергея Андрияки.

Пропажа светской львицы в Нью-Йорке

12 декабря 1910 года в Нью-Йорке исчезла 26-летняя Дороти Арнольд, наследница парфюмерной компании. В тот день она пошла за новым платьем, но после посещения кондитерской и книжного магазина ее никто не видел. Поиски продолжались до 1922 года. Отец Дороти потратил на них более 250 тысяч долларов.