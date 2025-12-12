Бывший премьер Украины раскрыл, как Зеленский срывает переговоры

Украина публикациями разных версий плана США по урегулированию конфликта стремится сорвать мирный процесс. Об этом ТАСС заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Цель одна - сорвать договоренности и найти виновных. Виновной, как всегда, будет Россия», — подчеркнул он.

СМИ публиковали подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Экс-премьер Украины резко раскритиковал новую версию мирного плана от Зеленского

10 декабря Киев направил свои поправки к мирному плану президента США Дональда Трампа, которые коснулись территориальных вопросов и контроля над Запорожской АЭС.

Газета The Telegraph сообщила, что Украина может согласиться на территориальные уступки при условии «ответного шага» со стороны Москвы.

Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.