Пока вы спали: Пушков о конце ЕС и предупреждение фон дер Ляйен Трампу

"Решать не нам": фон дер Ляйен накинулась на Трампа

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в европейские выборы. По ее словам, решать, кто станет лидером страны должны ее жители, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

"Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Кроме этого, отвечая на вопрос о новой стратегии национальной безопасности США и указанной там политики "воспитании сопротивления" в ЕС, председатель Еврокомиссии предостерегла Трампа от вмешательства в дела Европы.

Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что глава киевского режима Владимир Зеленский не поддерживает план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Он также заметил, что США уже близки к мирному соглашению, сообщает РИА Новости.

"На самом деле, за исключением президента Зеленского, людям очень нравится концепция сделки", — сказал глава Белого дома.

Американский лидер также заявил, что США уже близки к мирному соглашению с Россией и Украиной. По его словам, Вашингтон "выбросил что-то" из собственного плана по Украине, при этом есть четыре или пять "разных частей".

Путин прилетел в Ашхабад

Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад. Здесь он примет участие в международном форуме, посвященном году мира, и проведет ряд двусторонних встреч. В аэропорту российского лидера лично встретил председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, пишет РИА Новости.

"Поздно так! Вы не спите!" — обратился к собеседнику Путин.

На что Бердымухамедов ответил, что не спит «когда такие гости приезжают».

Отмечается, что борт российского лидера приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада, более известного как "Малая птица". У трапа был выстроен почетный караул в ярко-зеленых шинелях.

Вывод стран из ЕС означал бы его конец, заявил Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что вывод Италии, Венгрии, Австрии и Польши из Евросоюза может привести к распаду объединения. Таким образом он прокомментировал новость о новой стратегии национальной безопасности США, где Австрия, Венгрия, Италия и Польша указаны как страны, с которыми США должны "активнее сотрудничать… с целью оторвать их от (Европейского союза)", сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в Telegram-канале.

"Не обсуждая пока осуществимость такого сценария, отметим, что такое намерение, как и активно обсуждаемый сейчас план (президента США Дональда) Трампа о создании С5 - Core 5, группы ключевых и наиболее весомых стран мира без участия европейских держав и ЕС, - говорит о том, что раскол между Вашингтоном и главными европейскими столицами углубляется. Трамп со всей очевидностью воспринимает ЕС и правящий им леволиберальный клан как своего недруга, если не противника", - написал Пушков.

Сенатор также отметил, что на это отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Ее паника понятна: вывод четырех стран из ЕС означал бы конец Евросоюза. Но Трамп вряд ли прислушается к ее предупреждениям", - добавил Пушков.

В Киеве запаниковали из-за отказа Зеленского Трампу

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за отказа поддержать предложенный США мирный план по Украине. По его словам, уже понятно, что украинской стороной план американского лидера не будет принят, пишет РИА Новости.

"Вы хоть понимаете, кому отказываете? Он (Президент США Дональд Трамп. — Прим. Ред.) вас уничтожит! Он, словно акула, проглотит ваши условия и не подавится. А вам останется только дырка от бублика, пока сделку заключат без вас", — сказал эксперт.

По словам Соскина, уже понятно, что план Трампа не будет принят украинской стороной. Он также добавил, что это приведет лишь к продолжению конфликта и ухудшению условий для Киева.