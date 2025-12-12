Бывший премьер-министр Украины оценил шансы урегулирования конфликта до Рождества

Никаких шансов на то, что украинский конфликт будет урегулирован до наступления католического Рождества 25 декабря, нет. Об этом в разговоре с ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

По мнению Азарова, прежде всего, конфликт не будет урегулирован в данные сроки из-за позиции западных стран и президента Украины Владимира Зеленского.

Экс-премьер Украины резко раскритиковал новую версию мирного плана от Зеленского

Ранее президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум планом урегулирования конфликта.

Как считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, Трамп всеми силами пытается дать понять Зеленскому, что если он откажется от плана, его ждут серьезные последствия и новые условия, которые украинскому лидеру точно не понравятся.