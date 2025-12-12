Журналисты назвали возможную стоимость «Золотого купола» Трампа

Стоимость системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», которую президент США Дональд Трамп оценивал в $175 млрд, составит около $1,1 трлн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные экспертные оценки.

Расчеты агентства опираются на стоимость вооружений и оборонных систем, однако не включают операционные расходы, затраты на персонал и разработку новых технологий, например космических перехватчиков. Как отмечают журналисты, с учетом этих факторов общая стоимость проекта может оказаться значительно выше.

Трамп раскрыл срок запуска системы «Золотой купол»

Агентство также оценило стоимость более ограниченной системы ПРО, рассчитанной на отражение полномасштабной атаки лишь одного противника, и пришло к выводу, что даже такой вариант потребует $844,4 млрд.

В сентябре стало известно, что Пентагон завершил разработку дорогостоящей системы ПРО «Золотой купол».

Ожидается, что система позволит обнаруживать сотни ракет, направленных на территорию США. Изначальная концепция предусматривала выявление и уничтожение ракет в течение 30 секунд — двух минут после их запуска.

Ранее сообщалось, что ракета «Буревестник» может обойти «Золотой купол» США.