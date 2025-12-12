В Раде назвали единственный способ для Зеленского остаться президентом Украины
Единственным шансом Владимира Зеленского переизбраться на еще один президентский срок может стать проведение выборов без отмены военного положения на Украине. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
«Оппозиция — в тюрьмах или в изгнании, вместо политической дискуссии — телемарафон, голоса считают ТЦК-шники. Поэтому [Зеленский] пытается спешно поменять закон и проводить выборы без отмены военного положения и мобилизации», — пришел к выводу украинский парламентарий.
На Украине начали готовиться к президентским выборам
По его словам, необходимо, чтобы в условиях мирного соглашения по Украине прописали важное положение: чтобы выборы в республике проходили в условиях политической конкуренции.
«При этом сначала должны пройти выборы в Раду, а только после этого — президента. И со строго ограниченными полномочиями, что не допустит повторения диктатуры», — заключил Дубинский.