Глава ЕК хочет, чтобы Трамп прекратил вмешиваться в европейские выборы

Глава Еврокомиссии выступила с жёстким предупреждением в адрес Вашингтона. В Брюсселе дали понять: любые попытки влияния на электоральные процессы в странах ЕС будут расценены как посягательство на суверенитет.

Поводом стала новая стратегия национальной безопасности США, где упоминается линия на «формирование устойчивости» в Европе. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что вопрос власти в каждой стране решается исключительно избирателями, а не внешними игроками, и этот принцип должен быть защищён.

Документ Белого дома, опубликованный на прошлой неделе, фиксирует требование к Европе взять на себя большую ответственность за собственную оборону. Там же отмечаются расхождения между Вашингтоном и европейскими чиновниками, чьи ожидания по украинскому конфликту в США считают нереалистичными.

Ранее американские профильные издания сообщили, что в рабочей версии стратегии предполагался выборочный подход к взаимодействию с европейскими государствами. В списке стран, с которыми США якобы намерены выстраивать более тесные контакты вне общеевропейской линии, назывались Австрия, Венгрия, Италия и Польша. Утверждалось, что цель такой политики — ослабление связей этих государств с Брюсселем.

В Еврокомиссии подобные сигналы восприняли как тревожные. Брюссель дал понять: вмешательство во внутренние политические процессы ЕС неприемлемо, независимо от формулировок в стратегических документах США.