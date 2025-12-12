Экс-премьер Украины резко раскритиковал новую версию мирного плана от Зеленского

Новая версия мирного плана по урегулированию конфликта на Украине от Владимира Зеленского и лидеров страны Европы – это абсолютно недоговороспособный документ. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

“Тот проект, который они сейчас президенту США Дональду Трампу отдали - я пока не знаю реакции, но это абсолютно недоговороспособный документ. Так что я не думаю, что до Рождества можно как-то урегулировать конфликт”, - заявил Азаров.

Зеленский отказался оставлять ДНР в рамках мирного плана Трампа

Напомним, США в ноябре предложили мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. Однако 8 декабря Зеленский заявил, что 9 декабря США получит новый вариант мирного плана, разработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. Зеленский утверждал, что план был сокращен до 20 пунктов, а “компромисс по территориям пока не найден”.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался выполнять важный пункт мирного плана США.