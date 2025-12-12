Трамп посетовал, что США ничего не получили от Украины взамен

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США потратили на Украину до 350 млрд долларов, но взамен не получили ничего. Такое заявление президент страны сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

“Мы потратили, возможно, 300-350 млрд долларов, отдав это Украине. Взамен мы ничего не получили”, - сказал Трамп.

Трамп высказался о вовлеченности США в конфликт на Украине

В то же время Трамп добавил, что при нем Вашингтон смог заключить с Киевом сделку, благодаря которой Штаты получают редкоземельные металлы Украины.

