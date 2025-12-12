Трамп высказался о вовлеченности США в конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон никак не вовлечен в конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

© Лента.ру

По его словам, продолжающиеся продажи оружия НАТО в интересах украинской стороны.

«Мы продаем оружие НАТО по полной цене. Как вы знаете, они распределяют это оружие, в основном Украине. Вероятно, они делают это и с другими странами. Но мы не участвуем в войне», — сказал он.

Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за сделки

Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты участвуют только в переговорах по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп призвал лидеров Германии, Франции и Великобритании надавить на Зеленского, чтобы он принял условия американского мирного плана. Предполагается, что Украина должна согласиться на значительные территориальные потери и ограничить численность вооруженных сил.