В ФРГ раскрыли хитрый план Зеленского

Отставной генерал бундесвера Роланд Катер в беседе с Welt заявил, что в случае перемирия на Украине на время выборов президент страны Владимир Зеленский может заняться реорганизацией ВСУ и после этого перейти в наступление.

Отвечая на вопрос о предложении перемирия на время проведения президентских выборов на Украине, Катер допустил, что украинская сторона может использовать эту ситуацию в свою пользу.

«Мы сейчас встречаем зиму, и тут такая возможность доставить припасы, реорганизоваться, конечно, ну и возможность снова атаковать весной со всей силой», — отметил он.

Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за сделки

Ранее Зеленский заявил, о готовности к энергетическому перемирию, если на это согласится Россия. По мнению украинского лидера, такой шаг очень важен для людей.

В свою очередь, военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что Зеленский решился на перемирие из-за практически свершившегося блэкаута в Киеве.