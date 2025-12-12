Трамп раскрыл условие для встречи США с представителями Европы и Украины

Соединенные Штаты примут участие в субботней встрече с представителями Европы и Украины в одном случае. Если будет хороший шанс на заключение мирной сделки, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в разговоре с журналистами, пишет РИА Новости.

«Мы поедем на встречу в субботу в Европе, если сочтем, что есть хороший шанс на успех, и мы не хотим зря тратить много времени», — отметил политик.

Урсула фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешивался в дела Европы

Ранее в Белом доме рассказали, что администрация США готова направить своего представителя на встречу по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится 13 декабря в Париже, но только если сочтет мероприятие стоящим. На данный момент точно не решено, поедет кто-либо на данную встречу или нет.

Также в Белом доме заявили, что Дональд Трамп в высшей степени разочарован обеими сторонами украинского конфликта. Официальный Вашингтон потратил более 30 часов только за последние пару недель на встречи с россиянами, украинцами и европейцами, разговоры с ними.