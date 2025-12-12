СМИ узнали об идее Украины по созданию свободной экономической зоны в Донбассе

Украина предложила США создать на территории Донбасса демилитаризованную свободную экономическую зону. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Предполагается, что американские компании в этом случае смогут инвестировать в регион.

По словам собеседника издания, предложение о создании свободной экономической зоны вошло в обновленный мирный план, который Украина ранее представила США. По оценке источников Politico, Россия вряд ли согласится с этим вариантом соглашения.

В Раде прокомментировали слова Зеленского о референдуме

11 декабря появились подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход украинских войск из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.