Пресс-секретаря Белого дома поставили в тупик одним вопросом про Украину

Вопрос достижимости урегулирования ситуации на Украине для Вашингтона подвешен в воздухе. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга.

«Этот вопрос до сих пор подвешен в воздухе: верим ли мы, что настоящий мир может быть достигнут и мы по-настоящему можем продвинуться», — отметила она.

По словам Левитт, представители Штатов поедут на возможную встречу с европейскими и киевскими чиновниками в выходные. Но лишь в том случае, если будут уверены, что такой контакт будет достоин потраченного времени.

Левитт: Трамп больше не хочет встреч и бесед, он требует действий по Украине

Ранее появилась информация, что США, Украина и представители стран Европейского союза (ЕС) проведут встречу в субботу, 13 декабря. Уточнялось, что Украина, Германия, Франция и Великобритания будут представлены на встрече советниками по национальной безопасности.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о «резком» обсуждении Украины с лидерами стран Европы. Он также отметил, что, по мнению многих людей, урегулирование украинского кризиса «ближе, чем когда-либо».