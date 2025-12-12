В Венгрии заявили об отсутствии альтернатив российским энергоносителям

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у страны нет альтернатив российским энергоносителям. Его слова приводит ORIGO.

«Сейчас в Европе вопрос энергии стал идеологическим, вместо того чтобы оставаться вопросом физики», – отметил он.

Сийярто: в международной политике сейчас не хватает взаимоуважения

Дипломат подчеркнул, что предложенные Евросоюзом меры по отказу от них могут создать серьезные проблемы для Венгрии, Словакии и в целом для всей Европы.

«Плохо, что это обсуждают на идеологическом уровне: пресс-конференции и красивые заявления никого не согревают дома», — заключил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия дорого заплатила за конфликт на Украине. Он также призвал одуматься тех, кто препятствовал мирному урегулированию.