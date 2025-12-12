В Германии назвали «опасным безумием» призыв Рютте готовиться к войне

Внешнеполитический эксперт германской партии BSW Севим Дагделен назвала призыв генерального секретаря НАТО Марка Рютте к европейцам готовиться к войне «совершенно опасным безумием». Пост на эту тему она опубликовала в социальной сети Х.

«Либо Марк Рютте искажает историю, как это делала печально известная верховный представитель ЕС (Евросоюза — прим. «Лентой.ру») по иностранным делам Кая Каллас, либо он выступает за следующую агрессивную войну», — подчеркнула Дагделен.

Рютте: только НАТО в силах спасти Европу от участи Украины

Кроме того, эксперт напомнила, что вторжение вермахта в Советский Союз стоило 27 миллионов жизней и множество разрушенных городов и сел.

«Нам нужны посредники в мирных переговорах, а не новые поджигатели войны!», — заключила Дагделен.

Марк Рютте помимо призыва готовиться к войне времен «дедов и прадедов», повторил свой призыв тратить больше средств на оборону.