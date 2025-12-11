Фицо предрек Евросоюзу гибель

Европейский союз (ЕС) ждет гибель, если он продолжит отказываться от своих корней и традиций. К таком выводу пришел премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в парламенте, пишет РИА Новости.

Так он прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США

«Кто не читал этот материал, тот не понимает его значения. Это абсолютно новый взгляд США на Европу и Европейский союз. В этом материале опять говорится о том, что Европейский союз оставляет свои основные ценности», — подчеркнул Фицо.

Премьер также согласен с мнением Штатов о том, что Европейский союз теряет свои традиции и ценности. По его словам, если ЕС продолжит такую политику, то в итоге сгинет.

Ранее Роберт Фицо подтвердил, что на предстоящем саммите ЕС не поддержит инициативы по финансированию военных расходов Украины. В начале декабря политик рассказал, что передача Украине замороженных российских активов будет являться нелегальной конфискацией и повлечет за собой серьезные ответные меры со стороны Москвы.