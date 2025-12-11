Зеленский отказался выводить войска из ДНР

Владимир Зеленский рассказал, что переговорщики продолжают обсуждение инициативы президента США Дональда Трампа. Он уточнил, что в настоящее время идет дискуссия о территориальных уступках и о Запорожской АЭС, пишет РИА Новости.

По данным агентства, консультации Киева, Брюсселя и Вашингтона идут ежедневно на протяжении последних недель. Стороны выдвигают свои требования и предложения, пытаются найти компромиссы.

«У нас две ключевые несогласованные позиции — это территории [ДНР], а также ЗАЭС. Вот две темы, которые мы продолжаем обсуждать», — уточнил Зеленский.

Ранее украинский лидер сообщил, что вопрос территорий будет выдвинут на всенародный референдум. По его результатам будет принято решение об уступках или отказе от каких-либо компромиссов по этому вопросу.