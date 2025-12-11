Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский поставил условие для проведения президентских выборов в республике. Речь идет о прекращении огня, заявил он во время выступления перед членами «коалиции желающих», передает РИА Новости.

«Чтобы сделать выборы возможными, должен быть компонент безопасности. И Америка может с этим помочь... Если сейчас есть необходимость в выборах, должно быть прекращение огня, по крайней мере на время избирательного процесса», — сказал президент Украины.