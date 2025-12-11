В Белом доме раскрыли, как Трамп отреагирует на беседу Путина и Мадуро

Состоявшийся разговор президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро вряд ли вызовет какое-либо беспокойство у главы США Дональда Трампа, заявила на традиционном брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 11 декабря, Путин провел телефонные переговоры с Мадуро. Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

Мадуро запел на фоне конфликта с США

Путин выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства Мадуро в условиях растущего внешнего давления.

«Не думаю, что это [общение лидеров] вызовет какое-либо беспокойство у президента», — заметила Левитт.

Пресс-секретарь отметила также, что не планирует отвечать на вопросы о возможной крупной военной кампании Соединенных Штатов в Карибском бассейне.