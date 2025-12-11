В Белом доме рассказали о чрезвычайном разочаровании Трампа

Президент США Дональд Трамп разочарован и Россией и Украиной, ему надоели встречи просто ради встреч, он хочет действий, заявила на традиционном брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Трамп сообщил, что проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским только после того, как мирная сделка выйдет на финишную прямую, стороны будут готовы подписать соглашение.

«Президент крайне разочарован обеими сторонами этого конфликта и устал от встреч ради самих встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий», — отметила Левитт.

Напомним, что американский лидер неоднократно выражал разочарование сторонами конфликта.

Трамп призвал лидеров Европы надавить на Зеленского

Так, 11 апреля Левитт заявила журналистам, что политик «постоянно разочарован» как Украиной, так и Россией, поскольку мирные переговоры затягиваются.

23 октября Ливитт отметила, что Трамп уже долгое время демонстрирует разочарование обеими сторонами конфликта. Он всегда говорит, добавила она, что для достижения хорошей мирной сделки обе стороны должны быть заинтересованы в ней.

8 декабря глава США признал, что разочарован тем, что Зеленский еще не ознакомился с предложенным им мирным планом.