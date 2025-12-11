Украинских блогеров Захара и Ангелину Павелко депортировали из США

Украинских блогеров Захара и Ангелину Павелко, которые известны своими обзорами на популярное американское печенье Crumbl Cookies, депортировали из Соединенных Штатов. Об этом пара рассказала в видео на своей странице в TikTok.

© Соцсети

— Вещей у нас очень много: три чемодана, две ручные клади и три посылки примерно по 25 килограммов, — рассказала Павелко.

Она добавила, что власти дали им один день на то, чтобы собрать вещи и покинуть страну. Другие подробности блогеры не раскрыли.

25 ноября стало известно, что депортированных из Польши украинцев направляют в 80-ю десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины. СМИ сообщали, что украинцы из пропускного пункта отправляются непосредственно в учебный центр.

Зарубежные журналисты рассказали, что страны Европы разработали стратегию по высылке украинских беженцев на родину посредством Интерпола. По этой схеме уже работают в Польше, ФРГ и во Франции.

Также появилась информация о том, что польские власти намерены депортировать 21-летнего украинца, который запустил дрон над резиденциями премьер-министра и президента в Варшаве.