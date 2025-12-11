Европейцы вновь перебросили мяч на сторону США и передали Трампу их версию «мирного плана». Бесконечный матч по переброске предложений начинает, мягко говоря, раздражать президента США.

«Мы разговаривали с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Все они очень хорошие лидеры, мои очень хорошие друзья. И мы обсудили ситуацию на Украине в довольно резкой форме. Посмотрим, что будет дальше. Они хотят, чтобы мы поехали на встречу в Европу на выходных. Мы примем решение в зависимости от того, что они предложат. Мы не хотим впустую тратить время», - сказал Дональд Трамп.

Тратить время на Зеленского тоже не хочет - тому пора о выборах думать, прямо говорит Трамп. К тому же президент Америки задумался: а насколько Киев следует духу демократии? Ведь там массовая коррупция и череда отставок. Пора с этим заканчивать.

«Я думаю, он должен быть реалистом. Я удивляюсь, сколько еще он будет затягивать с выборами. 82% украинских граждан требуют заключить мирное соглашение. И я думаю, пришло время закончить эту войну. И она может быть завершена. Но для танго нужны двое», - сказал Трамп.

Про танго Трамп уже говорил Зеленскому. Ровно год назад в Нью-Йорке. Тот не послушал и позже в феврале приехал в Белый Дом с претензиями. Там случилась та самая скандальная перепалка, и глава киевского режима впал в немилость. Прошло еще полгода, Зеленский стал еще более неуправляем. И вот Трамп впервые заговорил о необходимости проведения выборов на Украине.

Но в Киеве продолжают провоцировать Вашингтон, несмотря ни на что. И, вероятно, их тоже хорошенько проконсультировали европейские кураторы. Теперь, по словам главы украинского ЦИКа, провести выборы на Украине можно не раньше чем через 6 месяцев. А где полгода - там и год. И промежуточные выборы в конгрессе США, где и Трампа могут ослабить.

Почти 1 миллион украинцев служат в армии, многие на передовой, и трудно представить, как они смогут проголосовать без гарантии прекращения боевых действий, пишет CNN. Формулировка о прекращении боевых действий - это как раз старый европейский нарратив: заморозить, а не закончить конфликт. Дать Киеву передышку. А там и ЕС успеет вооружиться. Не зря же глава военного комитета НАТО Джузеппо Драгоне предлагал нанести по России упреждающие удары, в качестве оборонительных действий. Об этом сегодня напомнил глава российского МИДа.

«Другие деятели, не только военные, но и политики, открыто говорят, что надо готовиться к войне против России к 2030, а то и к 2029 году. Очень забавно, что высказывание этого итальянского генерала пыталась оправдать премьер-министр Джорджа Мелони. Она заявила, что эти слова нужно верно истолковывать, чтобы предотвратить опасную эскалацию. Вот как иначе можно истолковать слова с прямым призывом наносить упреждающие удары?» - заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Чтобы восстановить репутацию и собственный рейтинг, Мелони берет курс Вашингтона и чаще поддерживает усилия Трампа, чем «коалиции желающих», на которую она не всегда приезжала в последнее время. А сейчас некоторые итальянские издания сообщают, что на встрече с Зеленским Мелони полтора часа убеждала его в том, что на уступки пойти все же придется.

Давление на Зеленского оказывают и участники американской переговорной группы. В частности, Стив Уиткофф настаивает на том, что Киев должен согласиться на «обмен территориями». А еще один посланник Вашингтона министр армии США Дэн Дрисколл напрямую предлагал Украине гарантии безопасности. Детали с той встречи с европейцами и украинцами приводит Financial Times.

В прошлом месяце Трамп направил в Киев министра армии США Дэна Дрисколла, чтобы заручиться поддержкой Зеленского, пишет издание. Вместо этого он столкнулся с глубокой обеспокоенностью украинской администрации и группой европейских дипломатов, ошеломленных предложениями. Один из них описал брифинг как «тошнотворный». Дрисколл заявил, что администрация Трампа готова предоставить гарантии безопасности для Украины в рамках соглашения, создав «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону в мире» вдоль восточной линии фронта.

Зеленскому прямо предложили американские гарантии безопасности. Но он эту идею - отверг. И уехал по странам Европы. В то время как в Белый Дом отправили наброски европейских документов по Украине, администрация Трампа перебросила европейцам в ответ свои видения. И это заслуживает отдельного внимания. Пока Евросоюз настаивает на продолжении войны с Россией, Трамп предлагает начать с Москвой взаимную торговлю и даже восстановить прежнюю систему поставок российских энергоносителей в Европу и мир. Многие в США находят эту идею - великолепной.

«Если смотреть исключительно с точки зрения того, что лучше для Соединенных Штатов, с позиции "Америка прежде всего", то самым очевидным вариантом, конечно же, будет Россия. Это самая большая страна в мире, у нее огромные запасы полезных ископаемых, энергии, нефти, газа, золота», - говорит журналист Такер Карлсон.

А еще администрация Трампа заинтересована в новых политических союзах с Россией, куда Европу тоже не позовут. В Белом доме обсуждают создание «Большой пятерки» - альтернативы G7 с участием США, Китая, Индии, Японии и России.