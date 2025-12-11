Прокуратура Польши признала научные заслуги задержанного археолога Бутягина

Польская прокуратура отметила высокий научный статус российского археолога Александра Бутягина, задержанного по запросу Украины. Как сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба, речь идет о «выдающемся ученом мирового уровня» в области средиземноморской археологии, который еще до 2014 года проводил исследования в районе Керчи.

Согласно информации Эрмитажа, Бутягин занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем Археологической комиссии музея, отмечает RT.

Польская сторона, тем не менее, продолжает разбираться в обстоятельствах дела. О задержании российского ученого стало известно в четверг. Украина запросила его выдачу, утверждая, что он занимался незаконными археологическими раскопками в Крыму. Сейчас польские власти рассматривают материалы обвинения и процессуальные основания запроса, передает «Радиоточка НСН».