Белый дом допустил новые меры против поставок нефти из Венесуэлы морем

Администрация США может предпринять дополнительные действия против поставок нефти из Венесуэлы морским путем. Об этом в четверг на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ливитт не стала перечислять будущие меры, но подтвердила решимость администрации Дональда Трампа добиваться соблюдения санкционной политики.

"Я не буду анонсировать какие-либо будущие действия администрации, но я просто повторю, что администрация придерживается санкционной политики", - сказала она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что США "не собираются стоять в стороне".

10 декабря президент США Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, отметив, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Кроме того, Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.

Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, заявило, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Глава ведомства Пэм Бонди также утверждала, что судно задействовалось для "поддержки иностранных террористических организаций".

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.