СМИ: Зеленский может сделать выбор в пользу правительства силовиков

Economist: Зеленский может сделать выбор в пользу правительства силовиков

ТАСС

Владимир Зеленский может сделать выбор в пользу правительства, которое возглавят сотрудники силовых структур. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники.

По его информации, при таком развитии событий вероятным кандидатом на должность главы его офиса станет председатель ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

8 декабря украинское издание "Новости. Live" сообщало, что Зеленский назвал имена кандидатов, которые могут занять должность главы его офиса после увольнения Андрея Ермака. В их число, помимо Буданова, вошли министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, первый замглавы МИД Сергей Кислица и заместитель главы офиса Зеленского по военным вопросам Павел Палиса.