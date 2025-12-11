Forbes назвал самую влиятельную женщину 2025 года

Журнал Forbes опубликовал 22-й ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира. Первое место в перечне, как и в прошлом году, заняла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Forbes ежегодно составляет список самых влиятельных женщин мира с 2004-го года. Рейтинг на основании известности и экономического влияния формируют известные журналисты.

На втором месте оказалась глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Третье место в списке заняла Санаэ Такаити, первая женщина-премьер-министр Японии.

В топ-5 также попали премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Певица Тейлор Свифт, которая побила рекорд по продажам своих альбомов и билетов на гастроли, поднялась на 21-е место. Популярная американская телеведущая Опра Уинфри — на 30-е. Певица Бейонсе — на 33-е место.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене и премьер-министр Дании Метте Фредериксен занимают, соответственно, 81-ю и 84-ю строку. В конце списка, на 99-м месте, оказалась премьер-министр Барбадоса Миа Моттли.

Напомним, что в 2024 году в топ-10 списка попали фон дер Ляйен, Лагард, Мелони, Шейнбаум, гендиректор General Motors Мэри Барра, председатель и гендиректор Fidelity Investments Эбигейл Джонсон, глава Accenture Джули Свит, основатель Pivotal Ventures Мелинда Френч Гейтс, филантроп Меккензи Скотт и гендиректор Citi Джейн Фрейзер.

Тейлор Свифт в рейтинге была на 23-м месте, Опра Уинфри — на 33-м, Бейонсе — на 35-м, а Рианна — на 76-м.