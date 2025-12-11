Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 декабря, заявил, что между Россией и Украиной остаются нерешенными разногласия по контролю над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

— Если американцы могут станцию под себя забрать, то понятно тогда, что означает их доля в станции, это их влияние, это их деньги, а наше — это наше. И поэтому по состоянию на сейчас, что это за консорциум может быть по станции, как это все реализовать, как дальше запустить работу, как менеджерить, — пока сложно сказать, — сказал Зеленский.

По его словам, этот вопрос сейчас находится на стадии обсуждения, передает Lenta.ru.

Владимир Зеленский также допустил «всеукраинский референдум» по вопросам территорий Донбасса. Он добавил, что план Соединенных Штатов предусматривает вывод ВСУ из Донбасса и создание демилитаризованной зоны.

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что Соединенные Штаты должны заставить украинского лидера Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией и провести на Украине президентские выборы.