Вскрылся неожиданный факт про Умерова

Секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров, уехавший из Украины в ноябре, до сих пор не вернулся в страну, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Накануне издание Clash Report предположило, что Умеров отказался возвращаться в страну на фоне громкого коррупционного скандала в сфере энергетики.

«Секретарь Совбеза Умеров в Украину пока так и не вернулся. Спасается от подозрения НАБУ и формирует правительство на удаленке», — отметил Дубинский.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что на важных переговорах с США Украину представляют начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, а также глава СНБО Умеров.

Умеров в США анонсировал работу над «совместным рамочным решением»

Кроме того, вместе с ними отправились представители от украинского МИД и разведки.