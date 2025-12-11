Позиция Европы по Украине привела США «в бешенство»

Позиция европейских лидеров по урегулированию на Украине «приводит в бешенство» Вашингтон. Об этом пишет портал Axios.

«Европейцы советовали (Киеву – «Газета.Ru») набраться терпения и тем самым обнадежили Киев, но привели в бешенство некоторых в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

Украинский лидер Владимир Зеленский, пишет Axios, сталкивается с растущим давлением со стороны США с требованием скорейшего принятия плана президента США Дональда Трампа из 20 пунктов.

СМИ публикуют подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».