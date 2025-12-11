Зеленский сообщил о сокращении американского плана урегулирования до 20 пунктов

Национальная Служба Новостей

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обновленная версия предложений по урегулированию конфликта теперь включает 20 пунктов. Об этом он заявил, комментируя сообщения о ходе переговоров вокруг американского проекта.

Зеленский сообщил о сокращении американского плана урегулирования до 20 пунктов
©  AP / ТАСС

Зеленский пояснил, что украинская сторона передала Вашингтону реакцию на обновленный вариант плана, который США обсуждали с Россией и над которым позднее были подключены европейские партнеры.

По его словам, нынешняя редакция не является окончательной и продолжает дорабатываться. Президент также отметил, что первоначальная версия документа содержала 28 пунктов, но в ходе переговоров была сокращена до 20.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, сообщил, что Киев направил Вашингтону свои правки к документу, сохранив структуру из 20 пунктов, но переработав часть формулировок, связанных с территориальными вопросами и ситуацией вокруг Запорожской АЭС, передает «Радиоточка НСН».