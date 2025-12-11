Гутерриш: представители ООН проведут встречу со сторонами конфликта в Судане

Высокопоставленные чиновники Организации Объединенных Наций намерены провести в Женеве встречу с представителями конфликтующих сторон в Судане. Об этом телеканалу Al Arabiya сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Мы очень активно работаем на земле, и в Женеве состоится встреча между сторонами, чтобы попытаться убедить их соблюдать нормы международного гуманитарного права, защищать гражданских лиц", - сказал Гутерриш в Эр-Рияде, не уточнив, когда именно планируются переговоры.

По словам генсека, в консультациях примут участие представители как суданской армии, так и движения "Силы быстрого реагирования" (СБР).

"Наша цель - добиться того, чтобы они выполняли то, о чем договорились в Саудовской Аравии, в Джидде", - добавил Гутерриш.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временный руководящий орган) Судана, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная обстановка складывается в регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части контролируются СБР.

В мае 2023 года стороны конфликта подписали предварительное соглашение, согласно которому они обязались не причинять вреда гражданскому населению, соблюдать регулярные гуманитарные паузы.

В документе указывалось, что армия и спецназ намерены способствовать оказанию помощи пострадавшему населению, а также не препятствовать эвакуации из страны.