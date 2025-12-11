В Испании могут заблокировать детям доступ к соцсетям

Правительство Испании планирует внедрить инструмент, который позволит ограничивать доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. Об этом сообщил испанский министр цифровой трансформации Оскар Лопес, передает газета ABC.

«Испанский инструмент оценки возраста, который уже работает, проходит тестирование в Европейской комиссии, но он уже эффективен <...>, это лучший из созданных инструментов», — сказал глава ведомства.

Лопес добавил, что инструмент планируется внедрить вместе с принятием законопроекта о защите несовершеннолетних. В рамках инициативы предлагается повысить минимальный возраст для открытия аккаунта в соцсетях с 14 до 16 лет. Запуск системы намечен на 2026 год, отметил министр.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране необходимо запретить детям младше 15–16 лет пользоваться социальными сетями. По словам главы государства, во всех соцсетях будет введена обязательная проверка возраста. Детям и подросткам младше указанных лет будет запрещен вход в сервисы.