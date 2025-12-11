В Раде заявили об «очень близком» соглашении с Россией

Россия и Украина «очень близки» к подписанию мирного соглашения по урегулированию конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Украина и Россия очень близки к подписанию мирного соглашения. Мы должны сделать все возможное, чтобы достичь мира. Украина должна бороться не за войну, а за мир», — написал он.

11 декабря украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках решения конфликта на Украине может быть вынесен на голосование.

СМИ публикуют подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения.