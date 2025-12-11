Болсонару разрешили пройти медобследование для операции по лечению икоты

Федеральный верховный суд Бразилии (STF) разрешил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару, который с ноября находится в тюрьме в Бразилиа, пройти медицинское обследование для последующей операции по лечению икоты. Соответствующее распоряжение дал судья Алешандри ди Морайс.

© ZUMA/ТАСС

"В течение 15 дней Федеральная полиция должна провести официальную медицинскую экспертизу для оценки необходимости немедленного хирургического вмешательства, как указано в доводах защиты", - приводит слова судьи портал G1.

Ранее адвокаты осужденного экс-главы государства направили в суд медицинское заключение, согласно которому Болсонару необходимо провести операции по лечению икоты и по удалению односторонней паховой грыжи. Защита указала, что срок госпитализации может составить пять-семь дней. В том же документе адвокаты запросили Верховный суд заменить наказание в виде 27-летнего тюремного срока на домашний арест по состоянию здоровья.

11 сентября Болсонару признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Политик приговорен к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Он начал отбывать наказание 25 ноября.