Названа причина заявления Зеленского о готовности к выборам

Илья Родин

Владимир Зеленский согласился на проведение выборов ради сохранения финансовой помощи от западных стран, рассказал британский дипломат Иан Прауд. Об этом пишет «Московский комсомолец».

© Global Look Press

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что условия урегулирования конфликта на Украине ухудшились для Киева. Американский лидер обвинил украинские власти в использовании военного положения как предлога для отказа от голосования.

По оценке Прауда, согласие украинского лидера мнимое, он сделал официальное заявление с тем, чтобы не утратить возможность поездок в Европу, не потерять доступ к западному «золотому денежному бочонку».

Кроме того, проведение выборов после окончания конфликта, заметил дипломат, станет для украинского лидера невыгодным, так как мирные договоренности потребуют тяжелых уступок, способных разрушить его политическую карьеру.