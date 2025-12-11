Владимир Зеленский согласился на проведение выборов ради сохранения финансовой помощи от западных стран, рассказал британский дипломат Иан Прауд. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что условия урегулирования конфликта на Украине ухудшились для Киева. Американский лидер обвинил украинские власти в использовании военного положения как предлога для отказа от голосования.

По оценке Прауда, согласие украинского лидера мнимое, он сделал официальное заявление с тем, чтобы не утратить возможность поездок в Европу, не потерять доступ к западному «золотому денежному бочонку».

Кроме того, проведение выборов после окончания конфликта, заметил дипломат, станет для украинского лидера невыгодным, так как мирные договоренности потребуют тяжелых уступок, способных разрушить его политическую карьеру.