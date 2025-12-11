«Сломать» Зеленского: Трамп отдал жесткий приказ лидерам Европы

Московский Комсомолец

Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме потребовал от европейских союзников принудить Владимира Зеленского к принятию условий Вашингтона. В ходе телефонного разговора с лидерами Германии, Франции и Британии хозяин Белого дома дал понять: время дипломатических реверансов прошло, американский мирный план пересмотру не подлежит, и единственная задача Европы сейчас — оказать на Зеленского максимальное давление, чтобы тот перестал сопротивляться неизбежному.

«Сломать» Зеленского: Трамп отдал жесткий приказ лидерам Европы
© Global Look Press

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники раскрывает детали этой напряженной беседы. Трамп не только отверг возможность корректировки документа, но и позволил себе откровенные выпады в адрес украинского лидера, обвинив его в некомпетентности.

«Президент США повторил свою публичную критику в адрес Зеленского за то, что тот не прочитал предыдущий мирный план США. При этом Трамп практически не показал никаких признаков того, что он готов пересматривать предложенные Вашингтоном условия», - говорится в публикации.

Этот жесткий демарш произошел буквально накануне решающей встречи в Париже, намеченной на субботу, где представители США, Украины и европейской «тройки» должны обсудить финальные параметры урегулирования. 

Сегодня Владимир Зеленский заявил, что США не видят Украину в НАТО и предполагают организовать на оставшейся под контролем Киева территории Донбасса "свободную экономическую зону", из которой ВСУ выйдут, а российские войска заходить не будут. Зеленский дал понять, что сам он против вывода ВСУ, однако отметил, что решение о том, пойдет Украина на это предложение или нет, будет принимать украинский народ в формате референдума или выборов.