«Сломать» Зеленского: Трамп отдал жесткий приказ лидерам Европы

Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме потребовал от европейских союзников принудить Владимира Зеленского к принятию условий Вашингтона. В ходе телефонного разговора с лидерами Германии, Франции и Британии хозяин Белого дома дал понять: время дипломатических реверансов прошло, американский мирный план пересмотру не подлежит, и единственная задача Европы сейчас — оказать на Зеленского максимальное давление, чтобы тот перестал сопротивляться неизбежному.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники раскрывает детали этой напряженной беседы. Трамп не только отверг возможность корректировки документа, но и позволил себе откровенные выпады в адрес украинского лидера, обвинив его в некомпетентности.

«Президент США повторил свою публичную критику в адрес Зеленского за то, что тот не прочитал предыдущий мирный план США. При этом Трамп практически не показал никаких признаков того, что он готов пересматривать предложенные Вашингтоном условия», - говорится в публикации.

Этот жесткий демарш произошел буквально накануне решающей встречи в Париже, намеченной на субботу, где представители США, Украины и европейской «тройки» должны обсудить финальные параметры урегулирования.

Сегодня Владимир Зеленский заявил, что США не видят Украину в НАТО и предполагают организовать на оставшейся под контролем Киева территории Донбасса "свободную экономическую зону", из которой ВСУ выйдут, а российские войска заходить не будут. Зеленский дал понять, что сам он против вывода ВСУ, однако отметил, что решение о том, пойдет Украина на это предложение или нет, будет принимать украинский народ в формате референдума или выборов.