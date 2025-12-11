Орбан нашел способ стать президентом Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может изменить законодательство страны, чтобы стать президентом. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, Орбан рассматривает возможность увеличить президентские полномочия и занять президентское кресло. При этом, такие планы появились после того, как Орбан ознакомился с результатами опросов населения — они показали, что в преддверии парламентских выборов все больше граждан страны отдают предпочтение оппозиции.

Источник считает, что Орбан может занять президентский пост вне зависимости от результатов парламентских выборов.

СМИ сообщили об опасениях венгерской оппозиции по поводу президентства Орбана

Венгрия является парламентской республикой — обязанности главы государства выполняет премьер-министр, а президент выполняет в основном церемониальные функции и имеет ограниченные полномочия. Но 10 декабря венгерский парламент одобрил законопроект партии Орбана, который усложняет процесс отстранения президента от должности.

