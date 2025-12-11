Граждане Украины должны выразить свое мнение по вопросу об оставлении Киевом контролируемой части Донбасса, заявил Владимир Зеленский. Об этом пишет РБК.

Накануне газета The Telegraph рассказала, что Украина может согласиться на территориальные уступки при условии «ответного шага» со стороны Москвы.

«В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — разъяснил Зеленский.

По его словам, США настаивают на том, чтобы Киев вывел войска из городов Донбасса с тем, чтобы появилась возможность создать демилитаризованную зону.

Зеленский сдался и обратился к Раде с заявлением о выборах

Вместе с тем, пояснил украинский лидер, вопрос о том, кто будет управлять этой территорией, не решен, Вашингтон «ищет какой-то формат».

«Наша позиция в плане: справедливо — когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Поэтому между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия, это еще не определено», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Киев хочет получить назад занятые российскими войсками части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей взамен на уход ВСУ из Донбасса.