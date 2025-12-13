Раскрыто, в течение какого срока США планируют завершить конфликт на Украине

По данным WSJ, Соединенные Штаты активно стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта до завершения текущего года.

Встреча Уиткоффа с Зеленским и европейскими лидерами в эти выходные рассматривается как ключевая, демонстрируя стремление администрации США к прекращению военных действий между Украиной и Россией до конца года, как сообщает издание.

Назначение Уиткоффа, по мнению издания, свидетельствует о растущих усилиях по сближению позиций Киева и Вашингтона в отношении условий будущего соглашения. На встрече ожидается участие Макрона, Стармера и Мерц. Согласно газете, их первоначальные планы включали личную встречу с Трампом, однако этому предшествовала "напряженная" телефонная беседа.

Предсказано, как будет развиваться СВО в 2026 году

Стало известно, что Трамп, в ходе разговора, призвал своих немецких, французских и британских коллег усилить давление на Зеленского, чтобы тот принял предлагаемый США мирный план, подразумевающий значительные территориальные уступки со стороны Украины и ограничение численности её вооруженных сил, как утверждается в статье.