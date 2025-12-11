В Раде раскрыли, как Миндичу удалось покинуть Украину

Пограничники за день до обысков, запланированных НАБУ, организовали специальный коридор для соратника Владимира Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, пишет в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Парламентарий заметил, что массмедиа и пользователи соцсетей выдвигают множество версий о том, как «кошелек Зеленского» покинул Украину.

Коломойский*: пытавшийся убить Миндича взял оружие в посольстве Украины

По его данным, контроль за Погранслужбой осуществляет член политсовета партии «Слуга народа», известный харьковский контрабандист, предприниматель, генерал-майор ГПСУ Вадим Слюсарев.

«Руководители погранцов [Сергей] Дейнеко и [Руслан] Демченко — его непосредственные назначенцы. За день до обысков НАБУ, Зеленский уведомил о них Слюсарева, а Слюсарев организовал коридор для Миндича и [финансиста Александра Цукермана]», — разъяснил Дубинский.

Это объясняет то, пояснил депутат, как Миндич и его помощник получили талон «К» — документ, который дает право беспрепятственного прохождения границы, и выписывается по команде руководства погранслужбы.