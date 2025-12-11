Политолог Алексей Мухин в разговоре с Рамблером прокомментировал реакцию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на попытку президента Сербии Александара Вучича заговорить с ней о России на встрече в Брюсселе.

Вечером 10 декабря в ходе визита в Брюссель Вучич при включенном во время протокольной съемки микрофоне сказал главе Еврокомиссии, что получил некое «послание из Москвы», однако фон дер Ляйен не дала ему рассказать, о чем оно было, призвав продолжить, когда они поднимутся в офис. В дальнейшем в Еврокомиссии отказались комментировать «послание» о котором говорил президент Сербии.

Эта нервная реакция Урсулы фон дер Ляйен говорит о том, что «коалиция желающих» крайне чувствительно относится к тому, что сейчас происходит на поле боя в зоне проведения СВО. И это необходимо учитывать. Ее реакция выдает то, что у европейцев крайне ограничен инструментарий воздействия на процессы. И в данном случае фон дер Ляйен попыталась убрать из публичного поля даже намеки на то, что Еврокомиссия получает данные о позиции российской стороны, ведь для нее это крайне неудобная информация. Она боится дополнительных вопросов журналистов по этой теме. При этом в дальнейшем уровень нервозности европейцев будет только расти. Алексей Мухин Глава Центра политической информации

