Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте уклончиво, но честно ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине, пишет газета The Guardian.

Журналисты попросили главу НАТО подробно рассказать, когда и на каких условиях будет заключено мирное соглашение по Украине.

«Трудно сказать, это честный ответ», — отметил Рютте.

По его мнению, США и их союзники проделали огромную работу с тем, чтобы подготовить проект мирного соглашения.

Генсек констатировал, что Вашингтон и Брюссель могут достичь соглашения. Вместе с тем, заметил он, неясно, будет ли предложенный ими проект соответствовать интересам Москвы