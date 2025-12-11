Рютте: «НАТО станет следующей целью России»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс «станет следующей целью» для России. Об этом сообщает The Guardian.

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем он заявил, что НАТО находится в опасности. По мнению Рютте, Россия планирует нападение на альянс.

«Сегодня я здесь, чтобы рассказать вам о позиции НАТО и о том, что мы должны сделать, чтобы предотвратить войну еще до ее начала. А для этого нам необходимо предельно ясно понимать угрозу: мы — следующая цель России, и мы уже находимся в опасности», — заявил он.

При этом Рютте считает, что многие члены альянса не чувствуют «неотложности» этой ситуации. Из-за этого, по мнению генсека, НАТО теряет время, которое нужно потратить на подготовку к конфликту.

«Пришло время действовать. Союзнические расходы на оборону и производство должны быстро расти. Наши вооруженные силы должны иметь все необходимое для обеспечения нашей безопасности», — добавил Рютте.

Ранее Рютте заявил, что НАТО нужно «проверить» Владимира Путина на желание мира.