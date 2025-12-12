Вывод стран из ЕС означал бы его конец, заявил Пушков

Выход Италии, Венгрии, Австрии и Польши из Европейского союза означал бы его конец, считает российский сенатор Алексей Пушков.

В своём Telegram-канале он обратил внимание на публикации СМИ о том, что президент США Дональд Трамп хочет «вывести» из состава ЕС Италию, Венгрию, Австрию и Польшу. Кроме того, Пушков напомнил об обсуждении плана американского лидера по созданию группы ключевых и наиболее весомых стран мира без участия европейских держав. Это, по его словам, говорит о том, что раскол между США и Европой усиливается.

«Трамп со всей очевидностью воспринимает ЕС и правящий им леволиберальный клан как своего недруга, если не противника», — написал Пушков.

Пушков обратился к Великобритании с мрачным прогнозом

Он также отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Трампа, чтобы он не вмешивался в дела Европы.

«Её паника понятна: вывод четырёх стран из ЕС означал бы конец Евросоюза. Но Трамп вряд ли прислушается к её предупреждениям», — добавил сенатор.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что власти США неверно классифицируют Европейский союз как институт.